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В России похоронили генерала авиации, которого уничтожили на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 15:45
В России похоронили генерала авиации, которого уничтожили на Донбассе - Фото
Канамат Боташев (Фото - Telegram Оперативний ЗСУ)

В России похоронили генерал-майора Канамата Боташева, самолет которого сбили на Донбассе. Об этом со ссылкой на российские источники сообщает BBC.

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Агентство цитирует местные информресурсы, которые утверждают, что тело генерал-майора в отставке Боташева доставили в Карачаево-Черкесию на вертолете, чтобы похоронить его на родине.

BBC также сообщает, что президент страны-агрессора Владимир Путин посмертно присвоил Боташеву звание Героя России. 

Штурмовик Су-25 "Грач", который пилотировал Боташев, сбили в районе Попасной 22 мая, пилот не успел катапультироваться и погиб.

Боташев был летчиком самого высокого звания и погиб в ходе вторжения России в Украину. Известно, что он был отправлен в отставку в 2012 году после летного инцидента, который повлек за собой аварию самолета. По непроверенным данным, в Украине Боташев воевал по контракту с одной из российских ЧВК. 

  • 19 мая была опубликована запись последних слов летчика-оккупанта, который пилотировал сбитый над Украиной СУ-34.
Сергей Бережной
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летчик Канамат Боташев
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