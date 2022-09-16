В КБ Южное разоблачили агента РФ с доступом к информации о военных разработках – BBC

Спецслужбы задержали сотрудницу днепровского КБ Южное, которая, по данным следствия, работала на российские спецслужбы и передавала ФСБ информацию о передовых военных разработках. Об этом сообщает BBC News Україна.

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Журналисты обратили внимание на решение об избрании меры пресечения по производству в Едином государственном реестре судебных решений.

Подозреваемую, по данным BBC News Украина, зовут Перькова Резеда Индусовна, она родилась в Казани в 1960 году. Перькова является инженером государственного конструкторского бюро Южное им. М. К. Янгеля в Днепре. Эту информацию подтвердили BBC и в суде, и адвокат подозреваемой.

Спецслужбы задержали Перькову 7 сентября, 9 сентября суд арестовал ее на два месяца. Адвокат Перьковой сообщил BBC, что она вину не признает.

На КБ Южное Перькова работает инженером в отделе проектирования летательных аппаратов и имеет допуск к гостайне по форме 2 (работа с информацией, имеющей степени секретности "Совершенно секретно" и "Секретно").

По данным следствия, сотрудница стратегического предприятия "помогала корректировать ракетные удары по заводу Южмаш, указывала, где находятся украинские военные, а также регулярно отправляла российскому куратору данные о новейших разработках, над которыми работает КБ Южное".

Журналисты также обратили внимание, что руководителем проектного отдела КБ Южное является Валерий Перьков, – вероятно, муж задержанной. В 2021 году он представлял для медиа новую разработку КБ – украинский зенитно-ракетный комплекс "Кильчень". По данным СБУ, Резеда Перькова в августе этого года переслала российскому куратору фотографии презентации этого ЗРК.

По мнению издания, особый интерес для ФСБ мог представлять проект ракетного комплекса "Сапсан", разработка которого была возобновлена в 2021 году.

14 сентября контрразведка СБУ задержала в Запорожье женщину, которая шпионила для россиян под кодовым именем "007".

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Сергій Бережний

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