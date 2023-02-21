UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киев прибыла премьер-министр Италии

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 12:31
В Киев прибыла премьер-министр Италии - Фото
Джорджа Мелони (Фото: EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев с первым визитом. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Мелони посетит Бучу и Ирпень, а днем проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Ожидается, что она подтвердит непоколебимую поддержку Украины.

Читайте также: Берлускони атакует Зеленского и хочет, чтобы Байден перестал помогать. У Мелони ответили

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский италия Джорджа Мелони
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 