В Киев прибыла премьер-министр Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев с первым визитом. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

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Мелони посетит Бучу и Ирпень, а днем проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Ожидается, что она подтвердит непоколебимую поддержку Украины.

Вчера Киев посетил президент США Джо Байден.

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Вадим Ребрина

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