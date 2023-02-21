В Киев прибыла премьер-министр Италии
21.02.2023, 12:31
Джорджа Мелони (Фото: EPA)
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев с первым визитом. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.
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Мелони посетит Бучу и Ирпень, а днем проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Ожидается, что она подтвердит непоколебимую поддержку Украины.
- Вчера Киев посетил президент США Джо Байден.
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