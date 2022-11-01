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В Киев с необъявленным визитом приехала заместитель Госсекретаря США

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 18:42
В Киев с необъявленным визитом приехала заместитель Госсекретаря США - Фото
Бриджит Бринк и Карен Донфрид (Фото - Twitter Ambassador Bridget A. Brink)

Заместитель госсекретаря США Карен Донфрид приехала с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщила в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я приветствую замгоссекретаря Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину в то время, как она отстраивается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов", – написала Бринк.

Государственный департамент США также сообщил о визите в Киев помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, указав, что цель ее визита – "подчеркнуть непоколебимую и неизменную поддержку США Украины, которая защищает свою свободу и территориальную целостность от жестокого вторжения России".

Госдеп заявил, что Донфрид намерена "встретиться с сотрудниками Офиса президента Украины, представителями МИД и другими членами кабинета президента Зеленского, чтобы обсудить текущие усилия по оказанию помощи в области безопасности и энергетической поддержки, а также помочь усилиям Украины по реформированию и восстановлению".

Кроме того, Донфрид пообщается с "лидерами гражданского общества Украины" о том, как США и их союзники могут продолжать помогать Украине. 

  • Сегодня в Пентагоне заявили, что США намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а также установки для борьбы с беспилотниками VAMPIRE.

Сергій Бережний, Вадим Ребрина
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США посол карен донфрид
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