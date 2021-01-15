В Киеве будут судить Жириновского за финансирование террористов на Донбассе

Шевченковский райсуд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по уголовном производству против лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме Жириновского, суд рассмотрит обвинения против первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в нелегитимном российском парламенте Алексея Диденко и врио губернатора Хабаровского края РФ Михаила Дегтярева. Всех их обвиняют в финансировании терроризма.

Подготовительное судебное заседание состоится 19 января в 10:00.

В конце июля 2014 года Министерство внутренних дел Украины открыло уголовные производства против Жириновского и лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова. Им инкриминируют "финансирование действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины".

В августе 2014 года Зюганова и Жириновского объявили в розыск.

В том же 2014 году Жириновский заявлял о готовности приехать в Киев на допрос, но до сих пор этого не сделал.

25 января 2019 года Генпрокуратура составила ему подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.