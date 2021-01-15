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В Киеве будут судить Жириновского за финансирование террористов на Донбассе

15.01.2021, 21:23
В Киеве будут судить Жириновского за финансирование террористов на Донбассе - Фото
Владимир Жириновский (фото - EPA)

Шевченковский райсуд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по уголовном производству против лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Кроме Жириновского, суд рассмотрит обвинения против первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в нелегитимном российском парламенте Алексея Диденко и врио губернатора Хабаровского края РФ Михаила Дегтярева. Всех их обвиняют в финансировании терроризма.

Подготовительное судебное заседание состоится 19 января в 10:00.

  • В конце июля 2014 года Министерство внутренних дел Украины открыло уголовные производства против Жириновского и лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова. Им инкриминируют "финансирование действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины".
  • В августе 2014 года Зюганова и Жириновского объявили в розыск.
  • В том же 2014 году Жириновский заявлял о готовности приехать в Киев на допрос, но до сих пор этого не сделал.
  • 25 января 2019 года Генпрокуратура составила ему подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 
Вадим Ребрина
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