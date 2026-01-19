В Киеве и области пока не удастся отменить экстренные отключения, заявил Шмыгаль

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Киеве и области пока нет возможности отказаться от экстренных отключений электроэнергии после российских атак по энергетике. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль после очередного заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и регионе.

"Ситуация остается сложной, работаем над точечными и системными решениями", – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что в энергосистеме сохраняется дефицит – поэтому пока не удастся отменить экстренные отключения.

Относительно отопления министр отметил, что соответствующие работы "продолжаются круглосуточно, без перерывов", а на отдельных объектах одновременно работают две бригады, чтобы быстрее подать тепло жителям.

По данным Министерства развития общин и территорий, для устранения аварий в Киев направлено 60 дополнительных бригад

"Это совместная работа всей страны: 40 бригад предоставила Укрзалізниця, 18 прибыли на помощь из областей, в частности 13 из Киевской области, также задействованы специалисты Киевтеплоэнерго. Уже завтра ожидаем прибытия еще трех бригад из Львова", – отметил Шмыгаль.

Также он рассказал о стратегической задаче по плану развития распределенной генерации для Киева, отметив, что необходимо выйти на дополнительные мощности на более чем 100 мегаватт: "Это позволит сделать столицу более устойчивой к атакам".

Кроме того, власть отменяет "разрешительные и бюрократические задержки или преграды" для того, чтобы когенерационные установки и модульные котельные разворачивались быстрее, добавил министр.