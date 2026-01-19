У Києві та області поки що не вдасться скасувати екстрені відключення, заявив Шмигаль

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Києві та області наразі немає можливості відмовитися від екстрених відключень електроенергії після російських атак по енергетиці. Про це повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль після чергового засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та регіоні.

"Ситуація залишається складною, працюємо над точковими та системними рішеннями", – розповів Шмигаль.

Він зауважив, що в енергосистемі зберігається дефіцит – і через це поки що не вдасться скасувати екстрені відключення.

Стосовно опалення міністр зазначив, що відповідні роботи "тривають цілодобово, без перерв", а на окремих об'єктах одночасно працюють дві бригади, щоб швидше подати тепло жителям.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, для усунення аварій до Києва скеровано 60 додаткових бригад.

"Це спільна робота всієї країни: 40 бригад надала Укрзалізниця, 18 прибули на допомогу з областей, зокрема 13 з Київщини, також залучені фахівці Київтеплоенерго. Вже завтра очікуємо прибуття ще трьох бригад зі Львова", – зауважив Шмигаль.

Також він розповів про стратегічне завдання щодо плану розвитку розподіленої генерації для Києва, зазначивши, що необхідно вийти на додаткові потужності на більш ніж 100 мегаватів: "Це дозволить зробити столицю стійкішою до атак".

Окрім цього, влада скасовує "дозвільні та бюрократичні затримки або перепони" для того, щоб когенераційні установки та модульні котельні розгортались швидше, додав міністр.