В Киеве и области пройдут учения СБУ. Просят ходить с паспортом

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17-21 февраля в Киеве, прилегающих районах и в Белой Церкви пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ ведомства.

В мероприятиях также примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил и органов государственной власти. СБУ призывает жителей области во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничений и неудобств.

Также СБУ просит соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами, и иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Учения будут проходить в рамках действующего законодательства.

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