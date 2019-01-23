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23.01.2019, 17:50

В Киеве из академии искусств за выставку исключили студента - СМИ

В Киеве из академии искусств за выставку исключили студента - СМИ - Фото
Фото: Facebook Евгения Валюка

Преподаватели посчитали, что один из студентов своей работой якобы намеренно оскорбил украинскую армию

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В Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры решили исключить студента Спартака Хачанова из-за устроенной им выставки, которая вызвала скандал среди преподавателей вуза. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на друга студента Александра Резникова.

19 декабря во время семестрового смотра работ студентов двое преподавателей разрушили инсталляцию Хачанова. Видео конфликта опубликовано на сайте YouTube.

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Преподавателям не понравилась инсталляция студента, которая изображала военный парад, где вооружение и военнослужащих символизировали скульптуры фаллосов.

Один из преподавателей решил, что Хачанов изобразил именно украинскую армию, и потребовал демонтировать инсталляцию. В то же время сам студент утверждал, что имел в виду армию РФ и предлагал обозначить это государственным флагом России.

"Едь в Россиию и ставь эти выставки там", - сказал преподаватель, который, по данным СМИ, является ветераном АТО. При этом он пригрозил, что если выставка не будет демонтирована, с ее автором "поговорят по другому".

Как сообщает издание, в академию сегодня также приходили представители националистической организации С14. Они требовали исключить Хачанова, которого назвали "донецким ватником и моральным уродом". В С14 также убеждены, что студент в своей инсталляции изобразил украинскую армию.

Корреспондент LIGA.net пытался взять комментарий Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры по данному инциденту, однако ни на один из указанных на сайте вуза телефонов никто не ответил.

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Теги: война, выставка, художник, искусство, академия
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