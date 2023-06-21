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В Киеве "отработали действия" на случай чрезвычайной ситуации на Киевской ГЭС – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 22:15
В Киеве
Фото: КГГА

В Киеве отработали действия по чрезвычайной ситуации на Киевской ГЭС. Было привлечено около 250 работников разных служб. Также разработаны инструкции для населения на случай подтопления территорий города. Об этом сообщает КГГА.

Это уже вторые масштабные учения в столице с начала года, касающиеся действий в случае подтоплений или повреждений гидросооружений, говорят в КГГА.

"Учитывая то, что в случае чрезвычайной ситуации в зону подтопления могут попасть пять районов, остальные пять будут работать с ними в режиме взаимной помощи. За каждым из районов будет закреплен район-партнер", – сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В КГГА также обратили внимание, что на официальном портале Киева опубликованы инструкции для населения на случай подтопления территорий города, разработанные на основе рекомендаций ГСЧС Украины.

В Киеве "отработали действия" на случай чрезвычайной ситуации на Киевской ГЭС – фото

В Киеве "отработали действия" на случай чрезвычайной ситуации на Киевской ГЭС – фото

В Киеве "отработали действия" на случай чрезвычайной ситуации на Киевской ГЭС – фото

В Киеве "отработали действия" на случай чрезвычайной ситуации на Киевской ГЭС – фото

В Киеве "отработали действия" на случай чрезвычайной ситуации на Киевской ГЭС – фото
  • Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что российские оккупанты не смогут уничтожить Киевскую гидроэлектростанцию. "Чтобы взорвать дамбу, нужно в одно место сбросить три авиабомбы по меньшей мере по полтонны, это невозможно сделать ударом одной ракеты. Мощный взрыв в Каховке был в трех местах станции", – сказал Сирота.
  • Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военными приняты меры по безопасности Киевской ГЭС как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника.
Вадим Ребрина
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КГГАкиевская гэс
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