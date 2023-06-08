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Россияне заговорили о подрыве Киевской ГЭС. Укргидроэнерго: Больное воображение, нереально

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 11:49
Россияне заговорили о подрыве Киевской ГЭС. Укргидроэнерго: Больное воображение, нереально - Фото
Киевская ГЭС (Фото: Укргидроэнерго)

Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что российские оккупанты не смогут уничтожить Киевскую гидроэлектростанцию. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, о защите станций думают военные, которые прикрывают их на фоне постоянных ракетных ударов по Киеву и другим городам. 

"Чтобы подорвать дамбу, нужно в одно место сбросить три авиабомбы минимум по полтонны, это невозможно сделать ударом одной ракеты. Мощный взрыв в Каховке был в трех местах станции", — сказал Сирота.

Угрозы российских пропагандистов уничтожить Киевскую ГЭС он назвал "больным воображением". 

"Станция защищена как с воздуха, так и изнутри. Никаких опасностей мы не видим. Они ничего не смогли сделать, когда стояли в Киевской области, сейчас не смогут точно", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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