Россияне заговорили о подрыве Киевской ГЭС. Укргидроэнерго: Больное воображение, нереально

Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что российские оккупанты не смогут уничтожить Киевскую гидроэлектростанцию. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, о защите станций думают военные, которые прикрывают их на фоне постоянных ракетных ударов по Киеву и другим городам.

"Чтобы подорвать дамбу, нужно в одно место сбросить три авиабомбы минимум по полтонны, это невозможно сделать ударом одной ракеты. Мощный взрыв в Каховке был в трех местах станции", — сказал Сирота.

Угрозы российских пропагандистов уничтожить Киевскую ГЭС он назвал "больным воображением".

"Станция защищена как с воздуха, так и изнутри. Никаких опасностей мы не видим. Они ничего не смогли сделать, когда стояли в Киевской области, сейчас не смогут точно", — резюмировал он.

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