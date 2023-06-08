Россияне заговорили о подрыве Киевской ГЭС. Укргидроэнерго: Больное воображение, нереально
Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что российские оккупанты не смогут уничтожить Киевскую гидроэлектростанцию. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Чтобы подорвать дамбу, нужно в одно место сбросить три авиабомбы минимум по полтонны, это невозможно сделать ударом одной ракеты. Мощный взрыв в Каховке был в трех местах станции", — сказал Сирота.
Угрозы российских пропагандистов уничтожить Киевскую ГЭС он назвал "больным воображением".
"Станция защищена как с воздуха, так и изнутри. Никаких опасностей мы не видим. Они ничего не смогли сделать, когда стояли в Киевской области, сейчас не смогут точно", — резюмировал он.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- В Укргидроэнерго заявили, что ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, заявил гендиректор.
- Президент Зеленский сказал, что подрыв ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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