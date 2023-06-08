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Росіяни заговорили про знищення Київської ГЕС. Укргідроенерго: Хвора уява, це неможливо

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 11:49
Росіяни заговорили про знищення Київської ГЕС. Укргідроенерго: Хвора уява, це неможливо - Фото
Київська ГЕС (Фото: Укргідроенерго)

Глава Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що російські окупанти не зможуть знищити Київську гідроелектростанцію. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, про захист станцій думають військові, які прикривають їх на тлі постійних ракетних ударів по Києву та інших містах.

"Щоб підірвати дамбу, потрібно в одне місце скинути три авіабомби щонайменше по пів тонни, це неможливо зробити ударом однієї ракети. Потужний вибух у Каховці був у трьох місцях станції", — сказав Сирота.

Погрози російських пропагандистів знищити Київську ГЕС він назвав "хворою уявою".

"Станцію захищено як із повітря, так і зсередини. Жодних небезпек ми не бачимо. Вони нічого не змогли зробити, коли стояли на Київщині, зараз не зможуть точно", — резюмував він.

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Дмитро Гриниченко
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