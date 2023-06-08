Росіяни заговорили про знищення Київської ГЕС. Укргідроенерго: Хвора уява, це неможливо
Глава Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що російські окупанти не зможуть знищити Київську гідроелектростанцію. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, про захист станцій думають військові, які прикривають їх на тлі постійних ракетних ударів по Києву та інших містах.
"Щоб підірвати дамбу, потрібно в одне місце скинути три авіабомби щонайменше по пів тонни, це неможливо зробити ударом однієї ракети. Потужний вибух у Каховці був у трьох місцях станції", — сказав Сирота.
Погрози російських пропагандистів знищити Київську ГЕС він назвав "хворою уявою".
"Станцію захищено як із повітря, так і зсередини. Жодних небезпек ми не бачимо. Вони нічого не змогли зробити, коли стояли на Київщині, зараз не зможуть точно", — резюмував він.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, заявив гендиректор.
- Президент Зеленський сказав, що підрив ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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