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У Києві "відпрацювали дії" на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС – фото

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 22:15
У Києві
Фото: КМДА

У Києві відпрацювали дії на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС. Були залучені близько 250 працівників різних служб. Також розроблено інструкції для населення на випадок підтоплення територій міста. Про це повідомляє КМДА.

Це вже другі масштабні навчання у столиці з початку року, що стосуються дій на випадок підтоплень чи пошкоджень гідроспоруд, кажуть у КМДА.

"Враховуючи те, що у випадку надзвичайної ситуації в зону підтоплення можуть потрапити пʼять районів, то інші пʼять працюватимуть із ними в режимі взаємної допомоги. За кожним із районів буде закріплений район-партнер", – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

У КМДА також звернули увагу, що на Офіційному порталі Києва опубліковані інструкції для населення на випадок підтоплення територій міста, розроблені на основі рекомендацій ДСНС України.

У Києві "відпрацювали дії" на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС – фото

У Києві "відпрацювали дії" на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС – фото

У Києві "відпрацювали дії" на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС – фото

У Києві "відпрацювали дії" на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС – фото

У Києві "відпрацювали дії" на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС – фото
  • Глава Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що російські окупанти не зможуть знищити Київську гідроелектростанцію. "Щоб підірвати дамбу, потрібно в одне місце скинути три авіабомби щонайменше по пів тонни, це неможливо зробити ударом однієї ракети. Потужний вибух у Каховці був у трьох місцях станції", — сказав Сирота.
  • Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що військовими вжиті заходи з безпеки Київської ГЕС як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. 
Вадим Ребрина
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кмдаКиївська ГЕС
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