В Киеве показали оригинал Акта Злуки между УНР и ЗУНР - фото

Открытие выставки в Софии Киевской (фото: facebook/PavloPetrenko.official)

В митрополичьем доме в Софии Киевской показали оригинал Акта Злуки, которым УНР и ЗУНР объединились в единую соборную Украину. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Акт Злуки - это исторический документ для всей украинской нации, потому что спустя много лет народ пришел к объединению и созданию единого независимого Украинского государства", - заявил Петренко.

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Фото: Facebook/PavloPetrenko.official

Также Петренко провел параллель между ситуацией в тогдашней Украине и нынешними вызовами, с которыми столкнулся украинский народ.

"Сейчас у нас похожие вызовы. У нас враг на тех же границах, с которых он тогда захватил Украину. Задание нашего нынешнего врага - уничтожить нас как нацию", - считает министр.

Фото: Facebook/PavloPetrenko.official

Сегодня Украина празднует День соборности.

Америка уже выпустила по случаю праздника поздравительный ролик.

22 января 1918 года универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

Ровно через год на Софийской площади в Киеве провозгласили Акт Злуки (объединения, - ред.) украинских земель - двух тогдашних государств УНР и ЗУНР.

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