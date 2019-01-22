Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 15:08

В Киеве показали оригинал Акта Злуки между УНР и ЗУНР - фото

В Киеве показали оригинал Акта Злуки между УНР и ЗУНР - фото - Фото
Открытие выставки в Софии Киевской (фото: facebook/PavloPetrenko.official)

Документ можно будет увидеть в Софии Киевской в ближайшее время

Реклама
Реклама

В митрополичьем доме в Софии Киевской показали оригинал Акта Злуки, которым УНР и ЗУНР объединились в единую соборную Украину. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Акт Злуки - это исторический документ для всей украинской нации, потому что спустя много лет народ пришел к объединению и созданию единого независимого Украинского государства", - заявил Петренко.

Реклама

Фото: Facebook/PavloPetrenko.official

Также Петренко провел параллель между ситуацией в тогдашней Украине и нынешними вызовами, с которыми столкнулся украинский народ. 

"Сейчас у нас похожие вызовы. У нас враг на тех же границах, с которых он тогда захватил Украину. Задание нашего нынешнего врага - уничтожить нас как нацию", - считает министр.

Фото: Facebook/PavloPetrenko.official

Сегодня Украина празднует День соборности.

Америка уже выпустила по случаю праздника поздравительный ролик.

22 января 1918 года универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

Ровно через год на Софийской площади в Киеве провозгласили Акт Злуки (объединения, - ред.) украинских земель - двух тогдашних государств УНР и ЗУНР. 

Смотрите также: В Киеве два берега Днепра соединили "живой" цепью: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: павел петренко, софия киевская, день соборности, акт злуки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 