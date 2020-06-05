В Киеве проходит протест против полицейского произвола и Авакова: трансляция

В Киеве проходит протест против полицейского произвола. Ранее сегодня проходил протест против министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Протест проходит под зданием правительства.
В Facebook организаторы протеста заявили, что у них есть три требования к Кабмину:
- возобновить реформу органов внутренних дел;
- обеспечить эффективное расследование нападений и других форм преследования гражданских активистов, журналистов, а также представителей дискриминированных групп;
- внедрить практику обязательного рассмотрения и учета в работе выводов и рекомендаций, сделанных в ходе общественного контроля над полицией.
Hromadske ведет в YouTube прямую трансляцию с места событий.
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