В Киеве проходит протест против полицейского произвола и Авакова: трансляция

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

В Киеве проходит протест против полицейского произвола. Ранее сегодня проходил протест против министра внутренних дел Арсена Авакова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Протест проходит под зданием правительства.

В Facebook организаторы протеста заявили, что у них есть три требования к Кабмину:

- возобновить реформу органов внутренних дел;

- обеспечить эффективное расследование нападений и других форм преследования гражданских активистов, журналистов, а также представителей дискриминированных групп;

- внедрить практику обязательного рассмотрения и учета в работе выводов и рекомендаций, сделанных в ходе общественного контроля над полицией.

Hromadske ведет в YouTube прямую трансляцию с места событий.

Сегодня Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности. Это происходило на фоне резонансных событий в Броварах и Кагарлыке.

В это же время под зданием парламента проходил протест против Авакова.

Читайте также: Аваков отказался извиняться перед родителями убитого полицейскими мальчика