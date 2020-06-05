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В Киеве проходит протест против полицейского произвола и Авакова: трансляция

В Киеве проходит протест против полицейского произвола и Авакова: трансляция - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
05.06.2020, 14:24

Сегодня под Верховной Радой состоялся протест против главы МВД Арсена Авакова

В Киеве проходит протест против полицейского произвола. Ранее сегодня проходил протест против министра внутренних дел Арсена Авакова

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Протест проходит под зданием правительства.

В Facebook организаторы протеста заявили, что у них есть три требования к Кабмину:

- возобновить реформу органов внутренних дел;

- обеспечить эффективное расследование нападений и других форм преследования гражданских активистов, журналистов, а также представителей дискриминированных групп;

- внедрить практику обязательного рассмотрения и учета в работе выводов и рекомендаций, сделанных в ходе общественного контроля над полицией.

Hromadske ведет в YouTube прямую трансляцию с места событий.

  • Сегодня Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности. Это происходило на фоне резонансных событий в Броварах и Кагарлыке.
  • В это же время под зданием парламента проходил протест против Авакова.

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Владислав Сердюк
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