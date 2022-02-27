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В Киеве ракеты попали в пункт утилизации радиоактивных отходов. Угрозы нет – Госинспекция

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 03:48

Во время обстрела Киева российские оккупанты попали ракетой в пункт утилизации радиоактивных отходов киевского филиала Объединение Радон. Предварительно, радиоактивной угрозы нет. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

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По информации ГСЧС, ракета попала в забор предприятия, а само здание и емкости не повреждены.

В Госинспекции пишут, что продолжающийся обстрел не дает возможности оценить масштабы разрушений. Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя. Но камеры наблюдения зафиксировали падающие ракеты.

Оценка радиационной обстановки будет проводиться портативными устройствами после прекращения обстрелов.

По предварительной оценке Госатомрегулирования, угрозы населению нет.

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Наталия Медведева
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