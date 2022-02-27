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В Харькове оккупанты взорвали газопровод: видео

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 02:34
В Харькове оккупанты взорвали газопровод: видео - Фото
Взрыв газопровода в Харькове (Скриншот видео)

Российские оккупанты обстреливают Харьков. Взорвался газопровод. Об этом сообщают в ТГ-каналах Госспецсвязи и советника главы МВД Антона Геращенко.

На обоих каналах опубликовано видео взорвавшегося газопровода.

В Госспецсвязи написали: "Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него".

Газопровод расположен в микрорайоне Харькова Даниловка.

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Наталия Медведева
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война Харьков
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