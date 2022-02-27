В Харькове оккупанты взорвали газопровод: видео
27.02.2022, 02:34
Взрыв газопровода в Харькове (Скриншот видео)
Российские оккупанты обстреливают Харьков. Взорвался газопровод. Об этом сообщают в ТГ-каналах Госспецсвязи и советника главы МВД Антона Геращенко.
На обоих каналах опубликовано видео взорвавшегося газопровода.
В Госспецсвязи написали: "Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него".
Газопровод расположен в микрорайоне Харькова Даниловка.
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