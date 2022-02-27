В Харькове оккупанты взорвали газопровод: видео

Российские оккупанты обстреливают Харьков. Взорвался газопровод. Об этом сообщают в ТГ-каналах Госспецсвязи и советника главы МВД Антона Геращенко.

На обоих каналах опубликовано видео взорвавшегося газопровода.

В Госспецсвязи написали: "Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него".

Газопровод расположен в микрорайоне Харькова Даниловка.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.