В Киеве станция метро "Минская" может стать "Варшавской" – Кличко

В Киеве на ближайшей сессии Киевсовета планирует рассмотреть вопрос о переименовании станции метро, ​​названия которых связаны с Россией или Беларусью. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на телемарафоне.

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Кличко назвал полезным предложение о переименовании отдельных станций метрополитена. Кличко привел пример станции "Минской" и предложил новый вариант названия для станции.

"Если из Минска идут угрозы нам, с территории Беларуси взлетают самолеты, которые бомбят и выпускают ракеты по нашим домам – какое-то недружественное напоминание. Я убежден, что "Минская" может стать "Варшавской". Это город, который помогает Киеву", – рассказал мэр Киева.

Он сказал, что эти изменения будут рассматривать на ближайшей сессии Киевсовета.

8 апреля начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский предложил городской власти одобрить переименование пяти станций метро: "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра".

Наталия Медведева

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