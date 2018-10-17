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17.10.2018, 13:45

В Киеве суд арестовал мужчину, который бегал с молотком за детьми

В Киеве суд арестовал мужчину, который бегал с молотком за детьми - Фото
Суд (фото - Pixabay)

Злоумышеннику грозит до семи лет лишения свободы

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Соломенский райсуд арестовал 37-летнего киевлянина, который с молотком и ножом преследовал четырех малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Происшествие произошло 14.10.2018 года около 15:00 на ул. Искровской. Мужчина с ножом и молотком начал бегать за детьми, которые играли во дворе. Прохожие вызвали правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали неподалеку от места преступления. Во время обыска у него изъяли нож, молоток, скотч и веревку.

Суд избрал подсудимому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное преступление мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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Теги: суд, арест, происшествие
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