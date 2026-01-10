В Киеве вернули свет в более полмиллиона домов, есть экстренные и плановые отключения – ДТЭК
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
После российской атаки энергетики вернули свет в более чем полмиллиона домов в Киеве, однако в части города сохраняются экстренные и плановые отключения. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК.
"Энергетики вернули электроснабжение еще 60 000 домов киевлян. Всего после массированного обстрела 8 января свет уже восстановили для 648 000 домов", – говорится в сообщении.
По словам ДТЭК, сейчас продолжаются работы по устранению локальных аварий, произошедших из-за перегрузки сетей и холодной погоды.
В холдинге напомнили, что экстренные отключения применяются на Левом берегу и в части Печерского и Голосеевского районов столицы, а на остальной части Правого берега действует график отключений.
- Ночью 9 января россияне совершили комбинированную атаку на Киев, из-за чего погибли четверо и пострадали 22 человека.
- Из-за обстрела без теплоснабжения остались почти 6000 многоквартирных домов – примерно половина города. На следующий день в Киеве запустили систему отопления, а премьер Свириденко анонсировала полное восстановление тепллоснабжения до конца дня.
