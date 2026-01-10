У Києві повернули світло до понад пів мільйона осель, є екстрені та планові відключення – ДТЕК
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Після російської атаки енергетики повернули світло до більш ніж пів мільйона домівок у Києві, однак у частині міста зберігаються екстрені й планові відключення. Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК.
"Енергетики повернули електропостачання ще 60 000 осель киян. Загалом після масованого обстрілу 8 січня світло вже відновили для 648 000 домівок", – йдеться у повідомленні.
Читайте також
За словами ДТЕК, наразі тривають роботи з усунення локальних аварій, що сталися через перевантаження мереж і холодну погоду.
У холдингу нагадали, що екстрені відключення застосовуються на Лівому березі й у частині Печерського та Голосіївського районів столиці, а на іншій частині Правого берега діє графік відключень.
- Уночі 9 січня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, через що загинули четверо й постраждали 22 людини.
- Через обстріл без теплопостачання залишилися майже 6000 багатоквартирних будинків – приблизно половина міста. Наступного дня у Києві запустили систему опалення, а прем'єрка Свириденко анонсувала повне відновлення теплопостачання до кінця дня.
Коментарі (0)