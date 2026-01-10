У Києві повернули світло до понад пів мільйона осель, є екстрені та планові відключення – ДТЕК

Енергетики прокоментували ситуацію зі світлом в українській столиці після масованого обстрілу РФ

Ілюстративне фото: Depositphotos

Після російської атаки енергетики повернули світло до більш ніж пів мільйона домівок у Києві, однак у частині міста зберігаються екстрені й планові відключення. Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Енергетики повернули електропостачання ще 60 000 осель киян. Загалом після масованого обстрілу 8 січня світло вже відновили для 648 000 домівок", – йдеться у повідомленні.

За словами ДТЕК, наразі тривають роботи з усунення локальних аварій, що сталися через перевантаження мереж і холодну погоду.

У холдингу нагадали, що екстрені відключення застосовуються на Лівому березі й у частині Печерського та Голосіївського районів столиці, а на іншій частині Правого берега діє графік відключень.