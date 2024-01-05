Власти Киева призвали воздержаться от купания на Крещение и массовых мероприятий

По новому календарю оно отмечается 6 января

Празднование Крещения на Оболонской набережной (Иллюстративное фото предыдущих лет: LIGA.net)

Киевская городская военная администрация призвала отказаться от купания в водоемах на Крещение и участия в массовых мероприятиях.

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"Городские власти напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничения, действующие в условиях военного положения", – пишет ведомство.

В КГГА сообщили, что во избежание опасных ситуаций будет организована работа спасателей на локациях, традиционных для Крещения:

→ на Оболонском пляже будут дежурить спасатели КАСС "Киевская служба спасения";

→ в Гидропарке – представители КО "Муниципальная охрана".

По Новоюлианскому календарю Крещение празднуется 6 января (вместо 19-го).

На этот календарь перешли Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь – на LIGA.net есть памятка с праздниками по новому стилю.

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