Власти Киева призвали воздержаться от купания на Крещение и массовых мероприятий
Киевская городская военная администрация призвала отказаться от купания в водоемах на Крещение и участия в массовых мероприятиях.
"Городские власти напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничения, действующие в условиях военного положения", – пишет ведомство.
В КГГА сообщили, что во избежание опасных ситуаций будет организована работа спасателей на локациях, традиционных для Крещения:
→ на Оболонском пляже будут дежурить спасатели КАСС "Киевская служба спасения";
→ в Гидропарке – представители КО "Муниципальная охрана".
По Новоюлианскому календарю Крещение празднуется 6 января (вместо 19-го).
На этот календарь перешли Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь – на LIGA.net есть памятка с праздниками по новому стилю.
- Читайте большой текст о Крещении: истории, традициях и поверьях.
- Нужно ли праздновать во время войны? – мнение заместителя председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ.
- По данным Центра Разумкова, больше всего по новому стилю празднуют греко-католики, меньше всего – верующие Московского патриархата.
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