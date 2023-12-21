Новий церковний календар: що про нього думають і як святкують українці – опитування
Половина християн позитивно ставиться до переходу Православної церкви України й Української греко-католицької церкви на Новоюліанський календар, свідчать дані дослідження Центру Разумкова.
Серед респондентів, хто відносить себе до християн, 50,2% мають позитивне ставлення до рішення ПЦУ та УГКЦ про перехід на Новоюліанський календар. Водночас негативно ставляться 15% опитаних, байдуже 14,4%, вагалися з відповіддю 11,2%, а не розуміють, що це означає — 9,1% опитаних.
Дані відрізняються за регіонами: на заході країни позитивно до нового календаря ставляться 75,3% опитаних, у центрі - 45,2%, на півдні 39,6%, а на сході – 27,9%. Найбільш негативно до переходу ставляться респонденти зі сходу – 23,6%, найменш – на заході з 6,1%.
Разом з тим на сході найбільше респондентів, яким байдуже, не розуміють, що це означає та вагалися з відповіддю - 48,5% опитаних.
Найбільш позитивно до рішення ставляться віряни УГКЦ – 81,7%, у ПЦУ – 62,2%. Серед "просто православних", котрі не відносять себе до жодної з церков, позитивно ставляться 23,9% опитаних, серед "просто християн" (не відносять себе до жодної християнської конфесії) – 21,4%, а серед вірян Української православної церкви Московського патріархату позитивно ставляться 20,5% вірян.
Негативне ставлення до нового календаря має зворотну пропорцію: в УПЦ МП негативно ставиться 60,7% вірян, а в УГКЦ лише 4,9%.
Серед респондентів, що відносять себе до християн, 35% відзначають свята за Новоюліанським календарем, а 27,9% – за старим стилем. Водночас 26,9% опитаних святкують по-різному, залежно від обставин, ще 7,2% вагалися з відповіддю, а 3% не відзначають християнські свята.
На заході за новим календарем відзначають 65,9% опитаних, а 19,1% відзначають залежно від обставин за старим або новим. Разом з тим 10,8% святкує винятково за старим календарем.
У центрі за новим календарем святкують 24%, на півдні – 22,5%, а на сході – 20% опитаних. Однак за старим календарем відповідно відзначають по 33,7%, 33,7% і 35,3% опитаних.
Серед греко-католиків 80,2% святкують за новим календарем, 9,5% відзначають залежно від обставин за обома календарями, і 6,8% винятково за старим календарем.
Серед православних: віряни ПЦУ — відповідно 39,3%, 26,9% і 27,5%; "просто православні" — відповідно 15%, 37,4% і 33,1%; "просто християни" — відповідно 10,9%, 39,7% і 23,6%; віряни УПЦ (МП) — відповідно 6,3%, 13,4% і 75%.
Опитано 2022 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
- 24 травня 2023 року Синод ПЦУ проголосував за перехід на Новоюліанський календар. Рішення про перехід було ухвалено на Помісному Соборі ПЦУ. Новоюліанським календарем послуговується більшість православних церков.
- Раніше 6 лютого Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня.
- LIGA.net зробила пам'ятку з усіма головними церковними святами за новим календарем.
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