Новий церковний календар: що про нього думають і як святкують українці – опитування

Різдво (Фото: EPA)

Половина християн позитивно ставиться до переходу Православної церкви України й Української греко-католицької церкви на Новоюліанський календар, свідчать дані дослідження Центру Разумкова.

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Серед респондентів, хто відносить себе до християн, 50,2% мають позитивне ставлення до рішення ПЦУ та УГКЦ про перехід на Новоюліанський календар. Водночас негативно ставляться 15% опитаних, байдуже 14,4%, вагалися з відповіддю 11,2%, а не розуміють, що це означає — 9,1% опитаних.

Дані відрізняються за регіонами: на заході країни позитивно до нового календаря ставляться 75,3% опитаних, у центрі - 45,2%, на півдні 39,6%, а на сході – 27,9%. Найбільш негативно до переходу ставляться респонденти зі сходу – 23,6%, найменш – на заході з 6,1%.

Разом з тим на сході найбільше респондентів, яким байдуже, не розуміють, що це означає та вагалися з відповіддю - 48,5% опитаних.

Скриншот: Центр Разумкова

Найбільш позитивно до рішення ставляться віряни УГКЦ – 81,7%, у ПЦУ – 62,2%. Серед "просто православних", котрі не відносять себе до жодної з церков, позитивно ставляться 23,9% опитаних, серед "просто християн" (не відносять себе до жодної християнської конфесії) – 21,4%, а серед вірян Української православної церкви Московського патріархату позитивно ставляться 20,5% вірян.

Негативне ставлення до нового календаря має зворотну пропорцію: в УПЦ МП негативно ставиться 60,7% вірян, а в УГКЦ лише 4,9%.

Скриншот: Центр Разумкова

Серед респондентів, що відносять себе до християн, 35% відзначають свята за Новоюліанським календарем, а 27,9% – за старим стилем. Водночас 26,9% опитаних святкують по-різному, залежно від обставин, ще 7,2% вагалися з відповіддю, а 3% не відзначають християнські свята.

На заході за новим календарем відзначають 65,9% опитаних, а 19,1% відзначають залежно від обставин за старим або новим. Разом з тим 10,8% святкує винятково за старим календарем.

У центрі за новим календарем святкують 24%, на півдні – 22,5%, а на сході – 20% опитаних. Однак за старим календарем відповідно відзначають по 33,7%, 33,7% і 35,3% опитаних.

Скриншот: Центр Разумкова

Серед греко-католиків 80,2% святкують за новим календарем, 9,5% відзначають залежно від обставин за обома календарями, і 6,8% винятково за старим календарем.

Серед православних: віряни ПЦУ — відповідно 39,3%, 26,9% і 27,5%; "просто православні" — відповідно 15%, 37,4% і 33,1%; "просто християни" — відповідно 10,9%, 39,7% і 23,6%; віряни УПЦ (МП) — відповідно 6,3%, 13,4% і 75%.

Скриншот: Центр Разумкова

ДОВІДКА. Опитування проводилося за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 9 до 15 листопада 2023 року методом – face-to-face. Проводилося у всіх областях, окрім Донецької, Луганської та АРК Крим (через окупацію й бойові дії), а також тимчасово окупованих Росією територій в інших областях.



Опитано 2022 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.



Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян. Опитування проводилося за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 9 до 15 листопада 2023 року методом – face-to-face. Проводилося у всіх областях, окрім Донецької, Луганської та АРК Крим (через окупацію й бойові дії), а також тимчасово окупованих Росією територій в інших областях.Опитано 2022 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

24 травня 2023 року Синод ПЦУ проголосував за перехід на Новоюліанський календар. Рішення про перехід було ухвалено на Помісному Соборі ПЦУ. Новоюліанським календарем послуговується більшість православних церков.

Раніше 6 лютого Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня.

LIGA.net зробила пам'ятку з усіма головними церковними святами за новим календарем.

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