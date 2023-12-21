Новый церковный календарь: что о нем думают и как празднуют украинцы – опрос

Больше всего по новому стилю празднуют греко-католики, меньше всего – верующие Московского патриархата

Рождество (Фото: EPA)

Половина христиан положительно относится к переходу Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на Новоюлианский календарь, свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова.

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Среди респондентов, относящих себя к христианам, 50,2% имеют положительное отношение к решению ПЦУ и УГКЦ о переходе на Новоюлианский календарь. При этом негативно относятся 15% опрошенных, безразлично 14,4%, затруднились ответить 11,2%, а не понимают, что это значит — 9,1% опрошенных.

Данные отличаются по регионам: на западе страны положительно к новому календарю относятся 75,3% опрошенных, в центре – 45,2%, на юге – 39,6%, а на востоке – 27,9%. Наиболее негативно к переходу относятся респонденты с востока – 23,6%, наименее – с запада с 6,1%.

При этом на востоке больше всего респондентов, которым безразлично, не понимают, что это значит и затруднились ответить – 48,5% опрошенных.

Скриншот: Центр Разумкова

Наиболее положительно к решению относятся верующие УГКЦ – 81,7%, в ВЦУ – 62,2%. Среди "просто православных", не относящих себя ни к одной из церквей, положительно относятся 23,9% опрошенных, среди" просто христиан" (не относят себя ни к одной христианской конфессии) – 21,4%, а среди верующих Украинской православной церкви Московского патриархата положительно относятся 20,5% верующих.

Негативное отношение к новому календарю имеет обратную пропорцию: в УПЦ МП негативно относится 60,7% верующих, а в УГКЦ только 4,9%.

Скриншот: Центр Разумкова

Среди респондентов, относящих себя к христианам, 35% отмечают праздники по Новоюлианскому календарю, а 27,9% – по старому стилю. В то же время 26,9% опрошенных празднуют по-разному, в зависимости от обстоятельств, еще 7,2% затруднились ответить, а 3% не отмечают христианские праздники.

На западе по новому календарю отмечают 65,9% опрошенных, а 19,1% отмечают в зависимости от обстоятельств по старому или новому. При этом 10,8% празднует исключительно по старому календарю.

В центре по новому календарю празднуют 24%, на юге – 22,5%, а на востоке – 20% опрошенных. При этом по старому календарю соответственно отмечают по 33,7%, 33,7 % и 35,3% опрошенных.

Скриншот: Центр Разумкова

Среди греко-католиков 80,2% празднуют по новому календарю, 9,5% отмечают в зависимости от обстоятельств по обоим календарям и 6,8% исключительно по старому календарю.

Среди православных: верующие ПЦУ соответственно 39,3%, 26,9% и 27,5%; "просто православные" – соответственно 15%, 37,4% и 33,1%; "просто христиане" – соответственно 10,9%, 39,7% и 23,6%; верующие УПЦ (МП) – соответственно 6,3%, 13,4% и 75%.

Скриншот: Центр Разумкова

СПРАВКА. Опрос проводился при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине с 9 по 15 ноября 2023 года методом – face-to-face. Проводился во всех областях, кроме Донецкой, Луганской и АРК Крым (через оккупацию и боевые действия), а также временно оккупированных Россией территорий в других областях.



Опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан. Опрос проводился при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине с 9 по 15 ноября 2023 года методом – face-to-face. Проводился во всех областях, кроме Донецкой, Луганской и АРК Крым (через оккупацию и боевые действия), а также временно оккупированных Россией территорий в других областях.Опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

24 мая 2023 года Синод ПЦУ проголосовал за переход на Новоюлианский календарь. Решение о переходе было принято на Поместном Соборе ПЦУ. Новоюлианским календарем пользуется большинство православных церквей.

Ранее 6 февраля Украинская греко-католическая церковь объявила о переходе нового календаря с 1 сентября.

LIGA.net сделала памятку со всеми главными церковными праздниками по новому календарю.

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