Влада Києва закликала утриматися від купання на Водохреще та масових заходів
Київська міська військова адміністрація закликала відмовитися від купання у водоймах на Водохреще та участі в масових заходах.
"Міська влада нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану", – пише відомство.
У КМДА повідомили, що задля уникнення небезпечних ситуацій буде організована робота рятувальників на локаціях, традиційних для Водохреща:
→ на Оболонському пляжі чергуватимуть рятувальники КАРС "Київська служба порятунку";
→ у Гідропарку – представники КО "Муніципальна охорона".
За Новоюліанським календарем Водохреща святкується 6 січня (замість 19-го).
На цей календар перейшли Православна церква України та Українська греко-католицька церква – на LIGA.net є пам'ятка зі святами за новим стилем.
- Читайте великий текст про Водохреще: історію, традиції та повір'я.
- Чи треба святкувати під час війни? - думка заступника голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ.
- За даними Центру Разумкова, найбільше за новим стилем святкують греко-католики, найменше – віряни Московського патріархату.
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