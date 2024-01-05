Влада Києва закликала утриматися від купання на Водохреще та масових заходів

За новим календарем воно святкується 6 січня

Святкування Водохреща на Оболонській набережній (Ілюстративне фото попередніх років: LIGA.net)

Київська міська військова адміністрація закликала відмовитися від купання у водоймах на Водохреще та участі в масових заходах.

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"Міська влада нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану", – пише відомство.

У КМДА повідомили, що задля уникнення небезпечних ситуацій буде організована робота рятувальників на локаціях, традиційних для Водохреща:

→ на Оболонському пляжі чергуватимуть рятувальники КАРС "Київська служба порятунку";

→ у Гідропарку – представники КО "Муніципальна охорона".

За Новоюліанським календарем Водохреща святкується 6 січня (замість 19-го).

На цей календар перейшли Православна церква України та Українська греко-католицька церква – на LIGA.net є пам'ятка зі святами за новим стилем.

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