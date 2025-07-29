В Киеве задержали руководство больницы, которое подозревается в подделке диагнозов
Следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя коммунального медицинского учреждения Киева, а также заведующих психиатрического и приемного отделений по подозрению в служебном подлоге. Об этом сообщают ГБР и Офис генерального прокурора.
По данным следствия, фигуранты дела организовали схему фиктивного оформления групп инвалидности мужчинам призывного возраста для выезда за границу.
Схема заключалась в фальсификации документов о якобы прохождении стационарного лечения, подготовке медицинских заключений и последующем решении Медико-социальной экспертной комиссии о присвоении второй группы инвалидности.
Во время так называемой госпитализации пациенты с выдуманными диагнозами либо вообще не посещали медицинское учреждение, либо просто отмечались в нем с помощью телефонного звонка, либо приходили туда раз в неделю.
Стоимость услуги составляла $10 000 – $15 000.
Правоохранители задержали фигурантов дела во время получения части оплаты в размере $5000.
Врачам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, служебном подлоге и получении незаконной выгоды.
Решается вопрос о выборе мер пресечения.
Следователи устанавливают всех лиц, причастных к схеме уклонения от службы, а также граждан, которые ею воспользовались.
- 7 июля Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 21 подозреваемого в создании различных схем уклонения от мобилизации, среди которых руководители учебных заведений и врачи различного профиля.
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