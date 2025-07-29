В Киеве задержали руководство больницы, которое подозревается в подделке диагнозов

Врачи были задержаны "на горячем" при получении $5000 за помощь в уклонении от призыва

Задержанный (Фото: Офис генерального прокурора)

Следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя коммунального медицинского учреждения Киева, а также заведующих психиатрического и приемного отделений по подозрению в служебном подлоге. Об этом сообщают ГБР и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, фигуранты дела организовали схему фиктивного оформления групп инвалидности мужчинам призывного возраста для выезда за границу.

Схема заключалась в фальсификации документов о якобы прохождении стационарного лечения, подготовке медицинских заключений и последующем решении Медико-социальной экспертной комиссии о присвоении второй группы инвалидности.

Во время так называемой госпитализации пациенты с выдуманными диагнозами либо вообще не посещали медицинское учреждение, либо просто отмечались в нем с помощью телефонного звонка, либо приходили туда раз в неделю.

Стоимость услуги составляла $10 000 – $15 000.

Правоохранители задержали фигурантов дела во время получения части оплаты в размере $5000.

Врачам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, служебном подлоге и получении незаконной выгоды.

Решается вопрос о выборе мер пресечения.

Следователи устанавливают всех лиц, причастных к схеме уклонения от службы, а также граждан, которые ею воспользовались.