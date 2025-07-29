У Києві затримали керівництво комунальної лікарні, що підозрюється у підробці діагнозів

Лікарів затримали "на гарячому" під час отримання $5000 за допомогу в ухиленні від призову

Затриманий (Фото: Офіс генерального прокурора)

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали керівника комунального медичного закладу Києва, а також завідувачів психіатричного та приймального відділень за підозрою у службовому підробленні. Про це повідомляють ДБР та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, фігуранти справи організовували схему фіктивного оформлення груп інвалідності чоловікам призовного віку для виїзду за кордон.

Схема включала фальсифікацію документів щодо нібито проходження стаціонарного лікування, підготовку медичних висновків та подальше рішення Медико-соціальної експертної комісії про встановлення другої групи інвалідності.

Під час нібито госпіталізації пацієнти з вигаданими діагнозами або взагалі не відвідували медичний заклад, або просто відмічалися в ньому за допомогою телефонного дзвінка, або приходили туди раз на тиждень.

Вартість послуги становила $10 000 – $15 000.

Правоохоронці затримали фігурантів справи під час отримання частини оплати у сумі $5000.

Лікарям повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, службовому підробленні та одержанні неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до ухилянтської схеми, а також громадян, які нею скористалися.