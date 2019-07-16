В КМИС прокомментировали свой последний рейтинг

Выборы (фото - ЕРА)

В Киевском международном института социологии прокомментировали данные своего последнего опроса, результаты которого отличаются от данных других служб. Комментарий заместителя исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого публикует Hromadske.

Согласно последнему опросу КМИС, партия Голос Святослава Вакарчука набирает 4% голосов, а партия Сила и честь Игоря Смешко - 5,1%. Опрос от группы Рейтинг за 6-10 июля дал такой результат: 47% - Слуга народа, 11,6% - ОПЗЖ, 8,2% - Евросолидарность, 6,6% - Голос, 6,4% - Батькивщина.

"Во-первых, важно принимать во внимание погрешность. Если партия набирает 5% - это не значит, что она проходит. Поэтому на самом деле говорить, что кто-то проходит или не проходит сложно. Они (Голос и Сила и честь, - ред.) на грани прохождения в парламент", - сказал Грушецкий.

Он также отметил, что опрос не включал военнослужащих, людей, которые проходят лечение, заключенных и ряд других категорий.

Кроме того Грушецкий обратил внимание, что электорат партий Сила и честь, Голос, Европейская солидарность и Слуга народа пересекается, то есть избиратели каждой из этих партий имеют запасной вариант среди партий конкурентов.

Среди факторов, влияющих сейчас на выбор людей, представитель КМИС назвал также медиаповоды.

"Поэтому с учетом погрешности и этих факторов показатели могут быть ниже или выше", - сказал Грушецкий.