В КНДР показали первую атомную подлодку. Россия могла помочь построить – NYT

Глава КНДР заявил, что страна якобы строит многочисленные ударные эсминцы и атомные подводные лодки

Атомная подлодка КНДР (Фото: KCNA)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел первую 8700-тонную атомную подводную лодку и проконтролировал запуск ракеты. Об этом сообщило государственное агентство KCNA. По данным The New York Times, Россия могла помочь со строительством объекта.

Место и дата визита главы КНДР для осмотра стратегической атомной ударной подводной лодки указаны не были. Ему доложили о ходе работ. Отмечается, что ее строительство – одна из пяти основных задач развития обороноспособности КНДР и часть модернизации военно-морского флота.

На строительство подлодки Ким Чен Ын прибыл смотреть с дочерью Чжу Э и рядом чиновников. Он заявил, что завершение строительства новой атомной подводной лодки станет "эпохальным и решающим изменением", которое укрепит уверенность КНДР в себе, и ее противников в вопросе сдерживания войны.

КНДР, по словам Ким Чен Ына, строит многочисленные ударные эсминцы и атомные подводные лодки и работает над ускорением строительства, чтобы оснастить корабли различным вооружением.

Эксперт по северокорейской армии из Корейского института национального объединения Хон Мин сказал NYT, что завершенный и сваренный корпус, который видно на фото, указывает на то, что подлодка уже может быть оснащена ядерным реактором.

Он подозревает, что КНДР получала технологическую помощь в строительстве лодки от России в обмен на отправку войск и оружия для войны против Украины.

Ким Чен Ын и дочь осматривают подлодку (Фото: KCNA)