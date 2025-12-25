У КНДР показали перший атомний підводний човен. Росія могла допомогти побудувати – NYT
Глава Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув перший 8700-тонний атомний підводний човен і проконтролював запуск ракети. Про це повідомило державне агентство KCNA. За даними The New York Times, Росія могла допомогти з будівництвом об'єкта.
Місце і дата візиту глави КНДР для огляду стратегічного атомного ударного підводного човна вказані не були. Йому доповіли про перебіг робіт. Зазначається, що його будівництво – одне з п'яти основних завдань розвитку обороноздатності КНДР і частина модернізації військово-морського флоту.
На будівництво підводного човна Кім Чен Ин прибув дивитися з дочкою Чжу Е і низкою чиновників. Він заявив, що завершення будівництва нового атомного підводного човна стане "епохальною і вирішальною зміною", що зміцнить упевненість КНДР у собі та її супротивників у питанні стримування війни.
КНДР, за словами Кім Чен Ина, будує численні ударні есмінці й атомні підводні човни і працює над прискоренням будівництва, щоб оснастити кораблі різним озброєнням.
Експерт із північнокорейської армії з Корейського інституту національного об'єднання Хон Мін сказав NYT, що завершений і зварений корпус, який видно на фото, вказує на те, що підводний човен уже може бути оснащений ядерним реактором.
Він підозрює, що КНДР отримувала технологічну допомогу в будівництві човна від Росії в обмін на відправлення військ і зброї для війни проти України.
