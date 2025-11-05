У Сеулі вважають, що КНДР готова до ядерних випробувань, щойно Кім ухвалить рішення

Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Північна Корея, ймовірно, готова негайно провести сьоме ядерне випробування, якщо диктатор країни Кім Чен Ин ухвалить рішення щодо цього. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на депутатів парламенту, які ознайомилися зі звітом розвідувального управління Міністерства оборони Південної Кореї.

Якщо Кім вирішить провести ядерне випробування з використанням тунелю №3 у Пунгері, його можна буде здійснити за короткий час, розповіли представник керівної Демократичної партії Пак Сон Вон та Лі Сон Квен від головної опозиційної Партії народної сили, який є співголовою парламентського комітету з розвідки.

Пхеньян востаннє проводив підземні ядерні випробування у 2017 році. Згідно з оцінкою агентства, Північна Корея, ймовірно, нарощує зусилля щодо гарантування безпеки ядерних матеріалів і створює різні типи підприємств з виробництва ядерних боєголовок.

Крім цього, Пхеньян, ймовірно, готується до запуску ще одного розвідувального супутника, здатного надавати зображення з вищою роздільною здатністю. Це має відбутися за технологічної допомоги з боку Росії.

Північна Корея успішно запустила свій перший військовий розвідувальний супутник Malligyong-1 у листопаді 2023 року і пообіцяла запустити ще три у 2024 році.

Проте запуск ще одного супутника не відбувся, оскільки ракета із ним вибухнула невдовзі після зльоту минулого травня.