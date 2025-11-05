В Сеуле считают, что КНДР готова к ядерным испытаниям, как только Ким примет решение

Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Северная Корея, вероятно, готова немедленно провести седьмое ядерное испытание, если диктатор страны Ким Чен Ын примет решение по этому поводу. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на депутатов парламента, которые ознакомились с отчетом разведывательного управления Министерства обороны Южной Кореи.

Если Ким решит провести ядерное испытание с использованием тоннеля №3 в Пунгере, его можно будет осуществить за короткое время, рассказали представитель правящей Демократической партии Пак Сон Вон и Ли Сон Квен от главной оппозиционной Партии народной силы, который является сопредседателем парламентского комитета по разведке.

Пхеньян в последний раз проводил подземные ядерные испытания в 2017 году. Согласно оценке агентства, Северная Корея, вероятно, наращивает усилия по обеспечению безопасности ядерных материалов и создает различные типы предприятий по производству ядерных боеголовок.

Кроме этого, Пхеньян, вероятно, готовится к запуску еще одного разведывательного спутника, способного предоставлять изображения с более высоким разрешением. Это должно произойти при технологической помощи со стороны России.

Северная Корея успешно запустила свой первый военный разведывательный спутник Malligyong-1 в ноябре 2023 года и пообещала запустить еще три в 2024 году.

Однако запуск еще одного спутника не состоялся, поскольку ракета с ним взорвалась вскоре после взлета в мае прошлого года.