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В комитете Рады обеспокоены законопроектом о дезинформации

В комитете Рады обеспокоены законопроектом о дезинформации - Фото
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.02.2020, 18:15

Члены комитета от Слуги народа выступили с заявлением о необходимости доработать законопроект

Обеспокоенность законопроектом Министерства культуры о борьбе с дезинформацией высказали члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики из фракции Слуга народа. Их заявление опубликовано в Facebook главы комитета нардепа Александра Ткаченко.

Депутаты подчеркнули, что понимают вызовы, стоящие перед Украиной в связи с гибридной войной, и ценят усилия коллег из Минкульта.

В то же время, они заявили, что несколько аспектов законопроекта вызывают их беспокойство:

- непропорциональный уровень наказаний и криминализация части деятельности журналистов;

- появление органа, уполномоченного Кабмином, с широкими возможностями для регуляции свободы слова;

- разделение журналистов на тех, кто войдет в предложенную в законопроекте ассоциацию и тех, кто не захочет;

- принцип правовой определенности при толковании термина "дезинформация" и соответствие смысла и объема этого термина современным вызовам;

- принцип пропорциональности наказания за совершенное правонарушение, в том числе, включение слишком широкого круга граждан, на которых распространяется действие предложенного законопроекта.

Депутаты считают, что такие методы могут привести к наступлению на свободу слова. Они призвали экспертов и профессиональное сообщество найти пути решения вызовов, которые стоят перед обществом, и заявили о готовности дать Минкульту выводы о законопроекте и принять участие в работе над ним.

Под заявлением указаны имена депутатов Александра Ткаченко, Евгении Кравчук, Никиты Потураева, Гео Лероса, Елизаветы Богуцкой, Андрея Бобляха.

  • В соответствии с проектом закона Министерства культуры, молодежи и спорта, в частности, появляется должность "уполномоченного по вопросам информации", а также предлагается установить уголовную ответственность "за системное и умышленное массовое распространение дезинформации". 
  • 31 января мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что законопроект не соответствует стандартам прав человека и может привести к самоцензуре.
  • Сегодня министр культуры Владимир Бородянский заявил, что законопроект о дезинформации необходимо доработать.
  • Также сегодня о том, что в профильном комитете не поддерживают законопроект Минкульта, заявил Потураев.

Читайте мнение: Законопроект о дезинформации. Какая доработка? Нужен новый проект

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