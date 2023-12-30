В Конгрессе США до сих пор нет соглашения насчет помощи Украине — переговорщик демократов

Мерфи заявил, что переговоры с республиканцами о помощи Украине и безопасности границ до сих пор не привели к соглашению

Крис Мерфи (Фото: EPA/SHAWN THEW)

В Конгрессе США до сих пор не пришли к соглашению по вопросу безопасности границы с Мексикой и помощи Украине. Об этом сообщил главный переговорщик от Демократической партии и сенатор Крис Мерфи, цитирует его Politico.

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По его словам, переговоры с Республиканской партией находятся на этапе работы над текстом соглашения.

Он отметил, что демократы намерены заключить сделку после 8 января, когда все законодатели вернутся с каникул.

"Нет никакой гарантии, что какое-либо возможное предложение будет принято – особенно с учетом того, что в новом году быстро приближаются два срока государственного финансирования. Природа этого соглашения будет настолько сложной, что мы не узнаем, есть ли у нас голоса, пока не вернем его на наши собрания", — сказал Мерфи.

Сенатор заявил, что большой контингент республиканцев в Палате представителей до сих пор выступает против помощи Украине.

"Я делаю все возможное, но шансы на наш успех никогда не были астрономически высокими с тех пор, как эти два вопроса оказались связаны друг с другом", — резюмировал политик.

13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительную помощь Украине.

Некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.

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