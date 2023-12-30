В Конгрессе США до сих пор нет соглашения насчет помощи Украине — переговорщик демократов
В Конгрессе США до сих пор не пришли к соглашению по вопросу безопасности границы с Мексикой и помощи Украине. Об этом сообщил главный переговорщик от Демократической партии и сенатор Крис Мерфи, цитирует его Politico.
По его словам, переговоры с Республиканской партией находятся на этапе работы над текстом соглашения.
Он отметил, что демократы намерены заключить сделку после 8 января, когда все законодатели вернутся с каникул.
"Нет никакой гарантии, что какое-либо возможное предложение будет принято – особенно с учетом того, что в новом году быстро приближаются два срока государственного финансирования. Природа этого соглашения будет настолько сложной, что мы не узнаем, есть ли у нас голоса, пока не вернем его на наши собрания", — сказал Мерфи.
Сенатор заявил, что большой контингент республиканцев в Палате представителей до сих пор выступает против помощи Украине.
"Я делаю все возможное, но шансы на наш успех никогда не были астрономически высокими с тех пор, как эти два вопроса оказались связаны друг с другом", — резюмировал политик.
- 13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.
- Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительную помощь Украине.
- Некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.
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