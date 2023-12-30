У Конгресі США досі немає угоди щодо допомоги Україні — переговорник від демократів

Мерфі заявив, що переговори з республіканцями про допомогу Україні та безпеку кордонів досі не привели до згоди

Кріс Мерфі (Фото: EPA/SHAWN THEW)

У Конгресі США досі не дійшли згоди щодо безпеки кордону з Мексикою та допомоги Україні. Про це повідомив головний переговорник від Демократичної партії та сенатор Кріс Мерфі, цитує його Politico.

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За його словами, переговори з Республіканською партією перебувають на етапі роботи над текстом угоди.

Він зазначив, що демократи мають намір укласти угоду після 8 січня, коли всі законодавці повернуться з канікул.

"Немає жодної гарантії, що будь-яка можлива пропозиція буде прийнята – особливо з урахуванням того, що в новому році швидко наближаються два терміни державного фінансування. Природа цієї угоди буде настільки складною, що ми не дізнаємося, чи є у нас голоси, поки не повернемо її на наші збори", – сказав Мерфі.

Сенатор заявив, що великий контингент республіканців у Палаті представників досі виступає проти допомоги Україні.

"Я роблю все можливе, але шанси на наш успіх ніколи не були астрономічно високими відтоді, як ці два питання пов'язані одне з одним", — резюмував політик.

13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткової допомоги Україні.

Деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до розуму питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.

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