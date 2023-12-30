У Конгресі США досі немає угоди щодо допомоги Україні — переговорник від демократів
У Конгресі США досі не дійшли згоди щодо безпеки кордону з Мексикою та допомоги Україні. Про це повідомив головний переговорник від Демократичної партії та сенатор Кріс Мерфі, цитує його Politico.
За його словами, переговори з Республіканською партією перебувають на етапі роботи над текстом угоди.
Він зазначив, що демократи мають намір укласти угоду після 8 січня, коли всі законодавці повернуться з канікул.
"Немає жодної гарантії, що будь-яка можлива пропозиція буде прийнята – особливо з урахуванням того, що в новому році швидко наближаються два терміни державного фінансування. Природа цієї угоди буде настільки складною, що ми не дізнаємося, чи є у нас голоси, поки не повернемо її на наші збори", – сказав Мерфі.
Сенатор заявив, що великий контингент республіканців у Палаті представників досі виступає проти допомоги Україні.
"Я роблю все можливе, але шанси на наш успіх ніколи не були астрономічно високими відтоді, як ці два питання пов'язані одне з одним", — резюмував політик.
- 13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні без позитивного результату.
- Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткової допомоги Україні.
- Деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до розуму питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.
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