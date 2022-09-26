В Конгрессе США предварительно договорились о дополнительной помощи Украине на $12 млрд

В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о предоставлении дополнительной помощи Украине на сумму около $12 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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Часть этих денег пойдет на военные нужды, часть – на экономическую поддержку.

Они будут предусмотрены в законопроекте о временных расходах, который Конгресс должен принять до конца текущего бюджетного года в США 30 сентября.

В мае Байден подписал закон о пакете помощи для Украины на сумму $40 млрд. По данным Белого дома, по состоянию на начало сентября три четверти этой помощи Штаты уже были освоены.

Андрій Водяний

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