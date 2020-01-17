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В Конгрессе США рассмотрят резолюцию в поддержку Украины

В Конгрессе США рассмотрят резолюцию в поддержку Украины - Фото
Конгресс США (Фото: pixabay.com)
17.01.2020, 07:16

Авторы документа считают, что борьба Украины с российской агрессией помогает интересам нацбезопасности США

Двухпартийная резолюция в поддержку Украины и украинского народа внесена в Конгресс США. Об этом сообщает Голос Америки.

Авторы резолюции, группа поддержки Украины в Палате представителей, заявили, что успех Украины в борьбе с российской агрессией поможет интересам национальной безопасности США в регионе и во всем мире.

"Этот очень важный и своевременный шаг подтверждает стратегический интерес США в укреплении свободы и демократии в Европе - достижении, которое невозможно без поддержки Соединенными штатами Украины в борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении конгрессменов.

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