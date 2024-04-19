В Сумах и Конотопе раздались взрывы, Россия ударила по инфраструктуре

Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики в "красных областях"

Взрыв (Иллюстративное фото)

Вечером 19 апреля в Конотопе и Сумах раздались взрывы, заявили представители местных властей. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики.

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21:54. В Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики в "красных областях".

21:59. Мэр Конотопа Артем Семенихин написал: "Взрыв слышали все. Выясняем". Впоследствии по неизвестным причинам он удалил сообщение.

В Сумах в 22:30 и 22:35 было слышно три взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного.

ДОПОЛНЕНО в 23:05. Россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Сум, заявили в ОВА. Люди не пострадали.

Россия ежедневно обстреливает Сумскую область. 11 апреля враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ.

Ночью и утром 12 апреля россияне совершили семь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области – там зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Ворожбянская, Эсманьская и Свесская общины.

Российская армия 12 апреля совершила авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору Сум – есть пострадавшие.

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