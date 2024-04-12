Россия атаковала Сумы: пострадали люди, поврежден железнодорожный вокзал – фото

По данным Сумской ОВА, в результате удара травмированы три человека

Фото: Telegram/ Сумская ОВА

Российская армия 12 апреля осуществила авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору Сум – есть пострадавшие. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. Также под ударом оказался вокзал станции "Сумы", заявили в Укрзалізниці.

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Предварительно, по данным Сумской ОВА, в результате удара травмированы три человека. В городе частично разрушена кровля нежилого помещения, произошло возгорание кровли. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Также повреждены окна в двух административных нежилых помещениях и 73 окна в трех жилых домах.

По данным Укрзалізниці, под ударом оказался вокзал станции "Сумы" – там обошлось без пострадавших. В то же время есть повреждения вокзальных окон, но пути целы.

Компания заверила, что все поезда будут прибывать и отправляться по расписанию.

Фото: Telegram/ Сумская ОВА

Фото: Telegram/ Сумская ОВА

Россия ежедневно обстреливает Сумскую область. 11 апреля враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ.

Ночью и утром 12 апреля россияне совершили семь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области – там зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Ворожбянская, Эсманьская и Свесская общины.

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