Росія атакувала Суми: постраждали люди, пошкоджено залізничний вокзал – фото

Фото: Telegram/ Сумська ОВА

Російська армія 12 квітня здійснила авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Сум – є постраждалі. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Також під ударом опинився вокзал станції "Суми", заявили в Укрзалізниці.

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Попередньо, за даними Сумської ОВА, внаслідок удару травмовані троє людей. У місті частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі. Надзвичайники вже ліквідували пожежу.

Також пошкоджені вікна у двох адміністративних нежитлових приміщеннях та 73 вікна в трьох житлових будинках.

За даними Укрзалізниці, під ударом опинився вокзал станції "Суми" – там минулося без постраждалих. Водночас є пошкодження вокзальних вікон, але колії цілі.

Компанія запевнила, що всі поїзди прибуватимуть та вирушатимуть за розкладом.

Фото: Telegram/ Сумська ОВА

Фото: Telegram/ Сумська ОВА

Росія кожного дня обстрілює Сумську область. 11 квітня ворог завдав авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ.

Вночі та зранку 12 квітня росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини – там зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Ворожбянська, Есманьська та Свеська громади.

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