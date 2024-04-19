У Сумах та Конотопі пролунали вибухи, Росія вдарила по інфраструктурі

У Сумах та Конотопі пролунали вибухи, Росія вдарила по інфраструктуріоновлено
Ввечері 19 квітня у Конотопі та Сумах пролунали вибухи, заявили представники місцевої влади. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики.
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21:54. У Сумській області оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики в "червоних областях".
21:59. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав: "Вибух чули всі. Зʼясовуємо". Згодом із невідомих причин він видалив допис.
Водночас у Сумах о 22:30 та 22:35 було чути три вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.
ДОПОВНЕНО о 23:05. Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Сум, заявили в ОВА. Люди не постраждали.
- Росія кожного дня обстрілює Сумську область. 11 квітня ворог завдав авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ.
- Вночі та зранку 12 квітня росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини – там зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Ворожбянська, Есманьська та Свеська громади.
- Російська армія 12 квітня здійснила авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Сум – є постраждалі.
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