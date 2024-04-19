У Сумах та Конотопі пролунали вибухи, Росія вдарила по інфраструктурі

Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики в "червоних областях"

Вибух (Ілюстративне фото)

Ввечері 19 квітня у Конотопі та Сумах пролунали вибухи, заявили представники місцевої влади. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики.

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21:54. У Сумській області оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики в "червоних областях".

21:59. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав: "Вибух чули всі. Зʼясовуємо". Згодом із невідомих причин він видалив допис.

Водночас у Сумах о 22:30 та 22:35 було чути три вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

ДОПОВНЕНО о 23:05. Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Сум, заявили в ОВА. Люди не постраждали.

Росія кожного дня обстрілює Сумську область. 11 квітня ворог завдав авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ.

Вночі та зранку 12 квітня росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини – там зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Ворожбянська, Есманьська та Свеська громади.

Російська армія 12 квітня здійснила авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Сум – є постраждалі.

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