В Косово на погранпереходе по подозрению в шпионаже задержали российскую пропагандистку

В Косово на пограничном переходе задержали российскую пропагандистку Дарью Асламову, которую подозревают в шпионаже. Об этом сообщил министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля.

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"Сегодня Дарью Асламову задержали на погранпереходе на севере страны. Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста", – написал Свечля.

Глава МВД Косово добавил, что Асламова участвовала в боевых действиях в Украине, пропагандируя вторжение России в Украину.

"Властям Республики Косово было известно о ее деятельности, а также о том, что в некоторых странах ей запрещен въезд из-за ее деятельности", – сообщил министр.

Он отметил, что Алсамову задержали до тех пор, пока не будут выяснены ее намерения.

Глава МВД Косово подчеркнул, что Асламова попыталась проникнуть в страну через неделю после эскалации с Сербией, и заявил, что это доказывает причастность России к деятельности по дестабилизации Косово.

Свечля опубликовал в Facebook несколько фотографий пропагандистки – в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с президентом Сирии Башаром Асадом.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. В 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.

31 июля на севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, которая связывает его с Сербией. Перекрытия начались за день до того, как в частично признанном Косово должны были перестать признавать сербские документы и ввести временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.

1 августа правительство Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков.

6 августа патрульный катер подразделения полиции пограничного управления Косово подвергся обстрелу на озере Уджман на границе с Сербией.

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Наталия Медведева

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