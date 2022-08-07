В Косово на погранпереходе по подозрению в шпионаже задержали российскую пропагандистку
В Косово на пограничном переходе задержали российскую пропагандистку Дарью Асламову, которую подозревают в шпионаже. Об этом сообщил министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля.
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"Сегодня Дарью Асламову задержали на погранпереходе на севере страны. Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста", – написал Свечля.
Глава МВД Косово добавил, что Асламова участвовала в боевых действиях в Украине, пропагандируя вторжение России в Украину.
"Властям Республики Косово было известно о ее деятельности, а также о том, что в некоторых странах ей запрещен въезд из-за ее деятельности", – сообщил министр.
Он отметил, что Алсамову задержали до тех пор, пока не будут выяснены ее намерения.
Глава МВД Косово подчеркнул, что Асламова попыталась проникнуть в страну через неделю после эскалации с Сербией, и заявил, что это доказывает причастность России к деятельности по дестабилизации Косово.
Свечля опубликовал в Facebook несколько фотографий пропагандистки – в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с президентом Сирии Башаром Асадом.
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