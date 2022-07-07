В Кременной оккупанты расстреливают местных за пользование мобильным – Гайдай

После серии взрывов на военных объектах россиян на оккупированных территориях Луганской области местным жителям запрещают пользоваться мобильными телефонами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, добавив, что в Кременной, по словам местных, доходит до расстрелов.

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Оккупанты считают, что именно местные жители сообщают ВСУ координаты военных объектов, на которых происходят "хлопки".

"В Кременной сделали такие карательные операции. Людям вообще запрещают ходить с телефонами. Людям не разрешают не только снимать что-то, но и СМС отправить или позвонить. Там жесточайшая ситуация. Местные жители рассказывали, что доходило до того, что людей расстреливали просто на улице", – сказал Гайдай.

28 июня он сообщил, что на временно оккупированных территориях Луганской области горят и взрываются склады с боеприпасами россиян, а также казармы с личным составом врага.

6 июля Гайдай заявил, что Луганская область полностью не оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях области, россияне продолжают нести потери.

Вадим Ребрина

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