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В Кременной оккупанты расстреливают местных за пользование мобильным – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 21:54
В Кременной оккупанты расстреливают местных за пользование мобильным – Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (скриншот)

После серии взрывов на военных объектах россиян на оккупированных территориях Луганской области местным жителям запрещают пользоваться мобильными телефонами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, добавив, что в Кременной, по словам местных, доходит до расстрелов.

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Оккупанты считают, что именно местные жители сообщают ВСУ координаты военных объектов, на которых происходят "хлопки".

"В Кременной сделали такие карательные операции. Людям вообще запрещают ходить с телефонами. Людям не разрешают не только снимать что-то, но и СМС отправить или позвонить. Там жесточайшая ситуация. Местные жители рассказывали, что доходило до того, что людей расстреливали просто на улице", – сказал Гайдай.

  • 28 июня он сообщил, что на временно оккупированных территориях Луганской области горят и взрываются склады с боеприпасами россиян, а также казармы с личным составом врага. 
  • 6 июля Гайдай заявил, что Луганская область полностью не оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях области, россияне продолжают нести потери.
Вадим Ребрина
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Донбасс луганская область Сергей Гайдай Кременная
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