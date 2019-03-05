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05.03.2019, 09:56

В Кремле назвали условия сохранения транзита газа через Украину

В Кремле назвали условия сохранения транзита газа через Украину - Фото
Владимир Путин и Дмитрий Медведев (фото - пресс-служба Кремля)

Премьер-министр РФ уверяет, что ни Северный поток–2, ни Турецкий поток якобы не отменяют продолжения поставок российского газа в Европу по ГТС Украины

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"Стабильная политическая обстановка" и "коммерчески выгодные условия" - такие условия страна-оккупант РФ ставит перед Украиной для сохранения транзита газа в Европу через украинский трубопровод. Условия озвучил в беседе с изданием Luxemburger Wort российский премьер Дмитрий Медведев, пишет пресс-служба правительства РФ.

Он уверяет, что Москва готова сохранить транзит газа через украинскую ГТС после 2019 года и не отказывается от транзита по любым действующим трубопроводам.

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"Конечно, при соблюдении определенных условий. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", - сказал он.

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Мотивы строительства газопровода Северный поток-2 "вполне очевидны", говорит премьер РФ.

"Во-первых, экономическая целесообразность, ведь в коммерческом плане это очень интересный проект, причем для всех его участников. И во-вторых, снижение транзитных рисков", - подчеркнул он.

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Теги: агрессия России, гтс, транзит, Дмитрий Медведев, северный поток-2, шантаж, газопровод, газовая война, условие
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