В Кремле не досчитаются еще одного полка и 95 единиц военной техники – статистика

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали 453 650 оккупантов

Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили 95 единиц их военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 14 апреля ориентировочно составили:

- личного состава – около 453 650 (+890);

- танков – 7174 (+5);

– боевых бронированных машин – 13 765 (+20);

- артиллерийских систем – 11 552 (+34);

- РСЗО – 1046 (+1);

- средств ПВО – 758 (+2);

- самолетов – 347 (+0);

- вертолетов – 325 (+0);

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9235 (+34);

- крылатых ракет – 2089 (+1);

- кораблей/катеров – 26 (+0);

- подводных лодок – 1 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 15 459 (+63);

- специальной техники – 1905 (+12).

В ночь на 14 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed, украинские военные сбили 10 дронов, впрочем, были прилеты по Харькову.

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