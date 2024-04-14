В Кремле не досчитаются еще одного полка и 95 единиц военной техники – статистика
За сутки Силы обороны ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили 95 единиц их военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 14 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 453 650 (+890);
- танков – 7174 (+5);
- артиллерийских систем – 11 552 (+34);
- РСЗО – 1046 (+1);
- средств ПВО – 758 (+2);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9235 (+34);
- крылатых ракет – 2089 (+1);
- кораблей/катеров – 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 459 (+63);
- специальной техники – 1905 (+12).
- В ночь на 14 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed, украинские военные сбили 10 дронов, впрочем, были прилеты по Харькову.
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