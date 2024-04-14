У Кремлі не дорахуються ще одного полку та 95 одиниць військової техніки – статистика
За добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів і знищили 95 одиниць їхньої військової техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 14 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 453 650 (+890);
- танків – 7174 (+5);
- артилерійських систем – 11 552 (+34);
- РСЗВ – 1046 (+1);
- засобів ППО – 758 (+2);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34);
- крилатих ракет – 2089 (+1);
- кораблів/катерів – 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 459 (+63);
- спеціальної техніки – 1905 (+12).
- У ніч проти 14 квітня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed, українські військові збили 10 дронів, утім, були прильоти по Харкову.
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