В Кремле пообещали повлиять на боевиков и помочь Зеленскому

Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Страна-агрессор Россия будет побуждать боевиков из организаций ДНР/ЛНР выполнять решения минской Трехсторонней контактной группы. Об этом в эфире российского Первого канала заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему (президенту Владимиру Зеленскому, - ред.) помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению нормандского формата будут согласовываться", - сказал он.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин . Вот к чему пришли .

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