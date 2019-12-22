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В Кремле пообещали повлиять на боевиков и помочь Зеленскому

В Кремле пообещали повлиять на боевиков и помочь Зеленскому - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)
22.12.2019, 23:18

По словам министра иностранных дел РФ, Москва будет влиять на боевиков с целью выполнения решений нормандского саммита

Страна-агрессор Россия будет побуждать боевиков из организаций ДНР/ЛНР выполнять решения минской Трехсторонней контактной группы. Об этом в эфире российского Первого канала заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему (президенту Владимиру Зеленскому, - ред.) помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению нормандского формата будут согласовываться", - сказал он.

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Владимир Зеленский боевики Сергей Лавров
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