В Кремле сожалеют, что телемост NewsOne и Россия 1 не состоялся

Дмитрий Песков (фото - пресс-служба Кремля)

В Кремле назвали планы телеканалов NewsOne и Россия 1 проведения телемоста "очень правильной инициативой" и высказали сожаление, что она не реализовалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы, безусловно, сожалеем, что телемост не состоялся. Считаем, что это была очень правильная инициатива двух телеканалов", - сказал он.

Песков заявил, что в Кремле не считают эту инициативу преждевременной, но, по их мнению, "украинская сторона не готова к этому".

12 июля подконтрольный куму президента РФ Виктору Медведчуку канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемост "Надо поговорить".

Президент Владимир Зеленский записал видео, в котором назвал анонсированный телемост "дешевым, но опасным пиар-ход перед выборами", а Путину предложил "поговорить" в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.

ГПУ зарегистрировала уголовное дело о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста.