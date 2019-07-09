Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 14:14

В Кремле сожалеют, что телемост NewsOne и Россия 1 не состоялся

В Кремле сожалеют, что телемост NewsOne и Россия 1 не состоялся - Фото
Дмитрий Песков (фото - пресс-служба Кремля)

"По всей видимости, украинская сторона не готова к этому", - сказал пресс-секретарь Путина

В Кремле назвали планы телеканалов NewsOne и Россия 1 проведения телемоста "очень правильной инициативой" и высказали сожаление, что она не реализовалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы, безусловно, сожалеем, что телемост не состоялся. Считаем, что это была очень правильная инициатива двух телеканалов", - сказал он.

Песков заявил, что в Кремле не считают эту инициативу преждевременной, но, по их мнению, "украинская сторона не готова к этому".

12 июля подконтрольный куму президента РФ Виктору Медведчуку канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемост "Надо поговорить".

Президент Владимир Зеленский записал видео, в котором назвал анонсированный телемост "дешевым, но опасным пиар-ход перед выборами", а Путину предложил "поговорить" в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.

ГПУ зарегистрировала уголовное дело о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, NewsOne, телемост
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 