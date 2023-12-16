В Кропивницком слышали взрыв во время ракетной угрозы, атака "шахедов" на Одессу

Кропивницкий (Фото: Depo)

В Кропивницком был слышен взрыв во время тревоги. Воздушные силы сообщали о движении российской ракеты на город. В ряде областей угроза от дронов-камикадзе.

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Воздушные силы сообщали о движении российской управляемой авиационной ракеты в направлении Кривого Рога, затем изменила направление на Кропивницкий.

Около 20:21 Общественное сообщило о звуке взрывов в городе.

23:27. "Шахеды" из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Черноморск, Одесса)", – написали Воздушные силы.

23:35. Воздушные силы призвали жителей Черноморска и Одессы находиться в укрытиях.

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В ночь на 16 декабря Россия нацелила на Украину 31 дрон-камикадзе типа Shahed, сообщили в Генштабе ВСУ. Силы противовоздушной обороны сбили 30 вражеских БпЛА, причем половину из находившихся на севере украинские военные сбили из пулеметов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

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