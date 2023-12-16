У Кропивницькому чули вибух під час ракетної загрози, атака "шахедів" на Одесу

Кропивницький (Фото: Depo)

У Кропивницькому було чути вибух під час тривоги. Повітряні сили повідомляли про рух російської ракети на місто. У низці областей загроза від дронів-камікадзе.

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Повітряні сили повідомляли про рух російської керованої авіаційної ракети у напрямку Кривого Рогу, потім вона змінила напрямок на Кропивницький.

Близько 20:21 Суспільне повідомило про звуки вибухів у місті.

23:27. "Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)", – написали Повітряні сили.

23:35. Повітряні сили закликали мешканців Чорноморська та Одеси перебувати в укриттях.

23:59. Повітряна тривога продовжується в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Про перебіг повітряних тривог офіційно інформують Повітряні сили та представники влади на місцях.

Подальші оновлення з'являтимуться у стрічці новин вранці.

У ніч проти 16 грудня Росія спрямувала на Україну 31 дрон-камікадзе типу Shahed, повідомили у Генштабі ЗСУ. Сили протиповітряної оборони збили 30 ворожих БпЛА, причому половину з тих, що були на півночі, українські військові збили з кулеметів і переносних зенітно-ракетних комплексів.

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